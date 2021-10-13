Водій харківської маршрутки "викрав" поліцейського, який перевіряв дотримання карантину
У Харкові 13 жовтня водій однієї з харківських маршруток "викрав" правоохоронця, який перевіряв дотримання карантинних заходів
Про це передає пресслужба поліції.
Зазначається, що 13 жовтня патрульний екіпаж зупинив автобус, щоб перевірити дотримання обмежень на кількість пасажирів, які, згідно з карантинним правилам, можуть займати тільки сидячі місця.
Коли ж один зі співробітників зайшов до салону, водій просто закрив за ним двері і поїхав, відмовляючись зупинятися, незважаючи на вимоги патрульного.
Через це поліцейський зв’язався зі своїми колегами і у підсумку маршрутку все ж вдалося зупинити.
Стосовно водія складено протокол за ч. 1 ст. 44−3 (порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає штраф від 17 тис. до 34 тис. грн.
Крім того, інцидент розслідується за ч. 1 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.
Також відео поїздки оприлюднено у соцмережах.
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