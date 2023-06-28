Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Приазовському напрямку є просування ЗСУ. Виконуємо завдання, наші підрозділи закріплюються на деокупованих територіях. Наразі наші бойові, вогневі, розвідувальні, управлінські спроможності зросли. У деяких елементах бою росіяни вже далеко позаду від нас. Це завдяки навченості українських підрозділів й допомозі західних партнерів", - зауважив Прозапас.

За словами капітана ЗСУ, Сили оборони України тримають під вогневим контролем усі ділянки фронту, які будуть звільнені.

"Очевидно, що у росіян вже відстала армія, але вони мають багато зброї, мін та особового складу, нехай і ненавченого. Росіяни мають можливості робити укріплення й робити вогневий вплив на підрозділи ЗСУ, що наступають. Наступальна операція ЗСУ не буде швидкою й легкою. Карта бойових дій засвідчує, що просування ЗСУ повільне, але неминуче. Сили оборони України тримають під вогневим контролем усі ділянки фронту, які доведеться звільнювати", - підкреслив Прозапас.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що просування ЗСУ на Запорізькому напрямку дається дуже великою ціною





