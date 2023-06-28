Вогневі та бойові спроможності ЗСУ зросли: у деяких елементах бою росіяни вже позаду, - капітан ЗСУ Прозапас
Капітан ЗСУ Валерій Прозапас зазначив, що Сили оборони України просуваються на Приазовському напрямку
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Приазовському напрямку є просування ЗСУ. Виконуємо завдання, наші підрозділи закріплюються на деокупованих територіях. Наразі наші бойові, вогневі, розвідувальні, управлінські спроможності зросли. У деяких елементах бою росіяни вже далеко позаду від нас. Це завдяки навченості українських підрозділів й допомозі західних партнерів", - зауважив Прозапас.
За словами капітана ЗСУ, Сили оборони України тримають під вогневим контролем усі ділянки фронту, які будуть звільнені.
"Очевидно, що у росіян вже відстала армія, але вони мають багато зброї, мін та особового складу, нехай і ненавченого. Росіяни мають можливості робити укріплення й робити вогневий вплив на підрозділи ЗСУ, що наступають. Наступальна операція ЗСУ не буде швидкою й легкою. Карта бойових дій засвідчує, що просування ЗСУ повільне, але неминуче. Сили оборони України тримають під вогневим контролем усі ділянки фронту, які доведеться звільнювати", - підкреслив Прозапас.
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