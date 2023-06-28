Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Просування Сил оборони на певних ділянках Запорізького напрямку є. Це можуть бути окремі окопи та позиції, але просування дається дуже великою ціною. Буває таке, що наші хлопці займають окопи, а немов із під землі вилазять росіяни й починається стрілецький бій. На цьому напрямку стоять кадрові підрозділи армії РФ із бойовим досвідом", - пояснив Денисов.

За словами бійця, на Запорізькому напрямку ворог побудував багатошарову оборону.

"Росіяни створили різноманітні й хитромудрі фортифікаційні споруди. Натикали купу мінних полів й продовжують далі мінувати. Росіяни покладають велике сподівання саме на мінно-загороджувальні споруди, щоб зупинити просування ЗСУ", - підкреслив Денисов.

Що відомо про український контрнаступ

4 червня на південному фронті України почався контрнаступ ЗСУ, який продовжив серію наступальних акцій під Бахмутом та на Білгородщині.

11 червня ЗСУ заявили про звільнення населених пунктів Благодатне, Нескучне та Макарівка, що біля межі Донеччини й Запоріжжя. Зранку 12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що державний прапор знову майорить над Сторожовим на Донеччині.

24 червня Сили оборони України офіційно підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

26 червня Ганна Маляр повідомила, що за тиждень ЗСУ просунулися від 1 до 2 км на східних напрямках фронту. За час наступу на півдні ЗСУ звільнили 130 квадратних кілометрів. Цього ж дня Сили оборони повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що у рамках літньої кампанії контрнаступу Україна вже звільнила більше території, ніж Росія захопила за весь зимовий наступ.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що вже звільнені ЗСУ населені пункти не були "головною подією" - це лише вступ до великого контрнаступу













