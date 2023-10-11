"Вогняне кільце": де подивитися сонячне затемнення 14 жовтня
Кільцеподібне сонячне затемнення перетне Північну, Центральну та Південну Америку. Це затемнення буде видно мільйонам людей у Західній півкулі, проте українці його побачать лише онлайн
Про це інформують Space i NASA.
Це явище стається, коли Місяць перебуватиме прямо між Землею та Сонцем, але не достатньо великий, щоб повністю затінити сонячний диск, тому у небі видно "вогняне кільце". Це називається також анулярним сонячним затемненням.
Усі 48 штатів США зможуть спостерігати хоча б частинне затемнення. Українці ж зможуть помилуватися цим явищем онлайн.
Сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня о 20:59 за київським часом. А трансляція розпочнеться о 18:30.
Крім того, під час анулярного затемнення дивитися на Сонце без спеціальних окулярів дуже небезпечно.
- Нагадаємо, 5 травня відбулося рідкісне напівтіньове місячне затемнення, яке спостерігали жителі більшої частини Європи, зокрема України, а також Африки, Азії та Австралії.
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