"Вогняне кільце": де подивитися сонячне затемнення 14 жовтня

Про це інформують Space i NASA.

Це явище стається, коли Місяць перебуватиме прямо між Землею та Сонцем, але не достатньо великий, щоб повністю затінити сонячний диск, тому у небі видно "вогняне кільце". Це називається також анулярним сонячним затемненням.

Усі 48 штатів США зможуть спостерігати хоча б частинне затемнення. Українці ж зможуть помилуватися цим явищем онлайн.

Сонячне затемнення відбудеться 14 жовтня о 20:59 за київським часом. А трансляція розпочнеться о 18:30.

Крім того, під час анулярного затемнення дивитися на Сонце без спеціальних окулярів дуже небезпечно.