Про це він написав у twitter.

Військовий опублікував відео, на якому видно палаючу автівку. Військові за кадром коментують, що на цій автівці солдати виїхали до міста Лиман по бензин без дозволу, за що комбат її підпалив.

"Поки ви там всією країною скидається на тачки для армії, мій є***утий поплавлений комбат їх підриває гранатами - ібо на**й їздити хлопцям", - йдеться в описі до відео.

Пізніше у відеокоментарі військовий пояснив, що солдати машиною виїхали на "Нову Пошту" до Лимана. За його словами, воїнам з позицій заборонені виїзди.

"Два рази на тиждень дозволений виїзд однієї людини з підрозділу", - пояснює він.

У коментарі військовий додав, що комбат був під впливом заборонених речовин, нібито побачив алкоголь у машині, і через це підірвав автівку.

Пізніше ввечері воїн повідомив, що його викликали до комбата, де звинуватили у наклепі. За словами військового, на нього планують "повісити багато справ" та забрати телефон. Таке рішення військового керівництва він пояснює бажанням "приховати правду".

Воїн розповів, що з ним провели "багатогодинну розмову з погрозами" та висунули ультиматум - або відеовибачення перед комбатом за "наклеп", або звинувачення у самовільному залишенні частини з подальшим розслідуванням спецслужб.

Військовий заявив, що "зробив свій вибір" і перепрошувати не буде. За його словами, підрозділ РВП, який опублікував відео автівки, відмовився від своїх слів та тепер дотримується офіційної версії - падіння уламків.

Регіональне управління Сил територіальної оборони "Захід" у коментарі "Громадському" заявили, що розпочато службове розслідування.