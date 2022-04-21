Воїни ООС відбили 10 атак ворога та знищили 6 танків, 4 артилерійські системи й 2 літаки

Про це повідомляє ООС.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 6 танків, 4 артилерійські системи, 8 одиниць броньованої, 15 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 літаки (Су-34 та Су-25) і 8 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10». Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що на Запоріжжі нацгвардійці збили російський вертоліт

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