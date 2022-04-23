Воїни ООС відбили 8 атак ворога та знищили 9 танків і 18 одиниць броньованої техніки
Упродовж поточної доби, 22 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 8 атак ворога та завдали чималих втрат російським окупантам
Про це повідомляє ООС.
Зокрема українські захисники знищили 9 танків, 3 артилерійські системи, 18 одиниць броньованої техніки, одну бойову броньовану машину, 13 одиниць автомобільної техніки і один паливозаправник.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 4 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
- ЗСУ продовжують стримувати російського агресора на Сході України, 22 квітня було знищено 130 окупантів, 3 танки і 2 БпЛА
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