22 квітня на Сході ЗСУ знищили 130 окупантів, 3 танки і 2 БпЛА

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".



22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки на Сході.



"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники продовжують стримувати агресора. 22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.



Російські війська втратили до 130 осіб особового складу, 3 танки, 3 БМП, 4 БТР, 1 ББМ, 13 АТ і 2 БпЛА.





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