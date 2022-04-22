22 квітня на Сході ЗСУ знищили 130 окупантів, 3 танки і 2 БпЛА
ЗСУ продовжують стримувати російського агресора на Сході України, 22 квітня було знищено 130 окупантів, 3 танки і 2 БпЛА
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід".
22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки на Сході.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські захисники продовжують стримувати агресора. 22 квітня російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Також наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. В результаті чого було знищено склад з паливом та боєприпасами. Тривають бої", - йдеться у повідомленні.
Російські війська втратили до 130 осіб особового складу, 3 танки, 3 БМП, 4 БТР, 1 ББМ, 13 АТ і 2 БпЛА.
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