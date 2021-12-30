Волинська й Запорізька області перейшли з "червоної" зони карантину до "жовтої"
30 грудня Волинську й Запорізьку області перевели з "червоної" до "жовтої" зони карантинних обмежень
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
Відтепер на всі регіони України поширюється "жовтий" рівень епіднебезпеки.
Згідно з правилами карантину, у "жовтих" облатях відвідувати громадські заклади можуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ - "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівники ресторанів, готелів та спортзалів повинні мати принаймні одне щеплення проти COVID-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна використовувати і негативний тест,чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання.
- Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що у Волинській та Запорізькій областях знизився коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізації та завантаженість ліжок з киснем.
- 28 грудня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про переведення цих областей із "червоної" зони до "жовтої".
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