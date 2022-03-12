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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, – голова ОВА

Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, – голова ОВА

12 березня, 2022 субота
13:20
війна з Росією Волноваха

З Волновахи евакуювали більшу частину населення, а інфраструктура міста зруйнована окупантами

Про це повідомляє голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Він заявив, що через війну Росії проти України вже фактично не існує такого міста як Волноваха (Донецька область).

"Взагалі самого міста Волноваха з його інфраструктурою... Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", – наголосив він.

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Донецька область
Волноваха
військові новини
війна новини
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