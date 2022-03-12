Волновахи як міста з інфраструктурою більше не існує, – голова ОВА

Про це повідомляє голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко.

Він заявив, що через війну Росії проти України вже фактично не існує такого міста як Волноваха (Донецька область).



"Взагалі самого міста Волноваха з його інфраструктурою... Волноваський район налічував до війни 24 лютого понад 100 тисяч населення. Звичайно, більшу частину евакуювали, тому я про це і кажу, що Волновахи з її інфраструктурою як такого міста вже не існує. Бої йдуть за територію, щоб не дати ворогу зімкнути кільце і досягти тактичних і стратегічних планів", – наголосив він.

Нагадаємо, The Jerusalem Post заявила, що прем'єр Ізраїлю порадив Зеленському здатися РФ на умовах Путіна, Подоляк спростував.

Додамо, Росія вже втратила 1205 бронемашин, 362 танки, 135 систем артилерії, 58 літаків, 83 гелікоптери і 33 засоби ППО.

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