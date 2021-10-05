"Володь, вируби його": "Схеми" відновили відео нападу на журналістів у кабінеті керівника "Укрексімбанку"
Відео нападу на журналістів проєкту "Схеми", скоєного у кабінеті керівника "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, яке намагалися видалити співробітники банку, вдалося відновити
Про це повідомила у Facebook ведуча "Схем" Наталія Седлецька.
"Ми звернулись до технічних спеціалістів з проханням спробувати відновити відео, видалене вчора працівниками "УкрЕксімБанку" під час нападу на знімальну групу "Схем" у кабінеті голови державного банку Євгена Мецгера. Гарантій ніяких не було - бо ми не знали наскільки серйозно були відформатовані носії. Адже техніку у знімальної групи забирали на цілу годину. Ми отримали результат від спеціалізованої компанії. Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищені. На відновленому відео є весь запис інциденту. Інтерв'ю, запитання журналіста і все, що відбувалося далі. Зокрема, зафіксовані вказівки Євгена Мецгера забрати у журналістів техніку, "забрать кассеты" і "вычистить все это г**но", - написала Седлецька.
Ведуча "Схем" також пояснила, що відбувається на запису.
На відео можна побачити, як у певний момент Мецгер каже своєму співробітникові щодо оператора Олександра Мазура: "Володь, вируби его, будь ласка, чого він тут ходить?".
Також Мецгер віддає вказівки "забрати камеру до бісової матери", "вичистити все ***но" і каже, що журналісти "о***ели".
Крім того, на відео зафіксовано, як до оператора застосували насильство - скрутили його і повалили.
"Співробітник банку скрутив та повалив Олександра Мазура і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Нам допомогли опізнати чоловіка - це Ігор Тельбізов - директор департаменту банківської безпеки "УкрЕксімБанку", - написала Седлецька.
Також на відео можна почути вказівку технічним співробітникам фінустанови "витерти все в ноль"
"Нагадаю, сьогодні в офіційній заяві "УкрЕксімБанк" заявив, що "журналіст з оператором без будь-якого перешкоджання залишили приміщення банку", - додала Седлецька.
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