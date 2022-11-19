Про це повідомляє Get French Football News.

За інформацією L’Équipe, Бензема може пропустити гру з Австралією через погану фізичну форму. Володар "Золотого м'яча-2022" страждає від болю в коліні та підколінному сухожиллі. Через це у листопаді він зіграв за "Реал" лише 26 хвилин.

Наразі Бензема тренується за індивідуальним графіком. Також окремо від команди займається захисник збірної Франції Рафаель Варан.

L’Équipe припускає, що Каріма Бензема у стартовому складі замінить Олів'є Жиру.

Матч Франція - Австралія відбудеться 22 листопада та розпочнеться о 21:00. Також у групі D з чинними чемпіонами світу зіграють Данія та Туніс.

ЧС-2022 стартує 20 листопада матчем Катар - Еквадор.

19 жовтня стало відомо, що півзахисник збірної Франції Н'Голо Канте пропустить через операцію чотири місяці та не зіграє на чемпіонаті світу-2022.

1 листопада з'ясувалося, що півзахисник італійського "Ювентуса" Поль Погба також не виступатиме за Францію на ЧС-2022.

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