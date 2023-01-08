Про це із посиланням на France Football повідомляє Футбол 24.

За словами ван Бастена, він вважає найкращими футболістами в історії бразильця Пеле, аргентинця Дієго Марадону та нідерландця Йогана Кройфа.

"Пеле, Марадона та Кройф – ось три найкращих гравці в історії футболу. Але я не забуваю про Кріштіану Роналду, про Платіні чи Зідана. Мессі – теж чудовий гравець, проте Марадона завжди мав більше впливу, харизми в команді. Мессі – не той хлопець, який полізе грудьми на амбразуру", – сказав ван Бастен.

58-річний нідерландець є триразовим володарем "Золотого м'яча". Він вигравав найпрестижнішу нагороду світового футболу в 1988, 1989 та 1992 роках.

18 грудня 2022 року збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.

Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.

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