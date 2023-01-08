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Володар "Золотого м'яча" ван Бастен пояснив, чому Мессі гірший за Марадону, Пеле та Кройфа

8 січня, 2023 неділя
16:32
Спорт Ліонель Мессі

Триразовий володар "Золотого м'яча" нідерландець Марко ван Бастен заявив, що аргентинець Ліонель Мессі не заслуговує на місце у трійці найкращих футболістів світу

Про це із посиланням на France Football повідомляє Футбол 24.  

За словами ван Бастена, він вважає найкращими футболістами в історії бразильця Пеле, аргентинця Дієго Марадону та нідерландця Йогана Кройфа. 

"Пеле, Марадона та Кройф – ось три найкращих гравці в історії футболу. Але я не забуваю про Кріштіану Роналду, про Платіні чи Зідана. Мессі – теж чудовий гравець, проте Марадона завжди мав більше впливу, харизми в команді. Мессі – не той хлопець, який полізе грудьми на амбразуру", – сказав ван Бастен. 

58-річний нідерландець є триразовим володарем "Золотого м'яча". Він вигравав найпрестижнішу нагороду світового футболу в 1988, 1989 та 1992 роках. 

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футбол
Золотий м'яч
Пеле
Ліонель Мессі
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