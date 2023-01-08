Володар "Золотого м'яча" ван Бастен пояснив, чому Мессі гірший за Марадону, Пеле та Кройфа
Триразовий володар "Золотого м'яча" нідерландець Марко ван Бастен заявив, що аргентинець Ліонель Мессі не заслуговує на місце у трійці найкращих футболістів світу
Про це із посиланням на France Football повідомляє Футбол 24.
За словами ван Бастена, він вважає найкращими футболістами в історії бразильця Пеле, аргентинця Дієго Марадону та нідерландця Йогана Кройфа.
"Пеле, Марадона та Кройф – ось три найкращих гравці в історії футболу. Але я не забуваю про Кріштіану Роналду, про Платіні чи Зідана. Мессі – теж чудовий гравець, проте Марадона завжди мав більше впливу, харизми в команді. Мессі – не той хлопець, який полізе грудьми на амбразуру", – сказав ван Бастен.
58-річний нідерландець є триразовим володарем "Золотого м'яча". Він вигравав найпрестижнішу нагороду світового футболу в 1988, 1989 та 1992 роках.
- 18 грудня 2022 року збірна Аргентини переграла у фіналі по пенальті Францію та стала чемпіоном світу-2022.
- Ліонеля Мессі визнали найкращим футболістом чемпіонату світу-2022 в Катарі.
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