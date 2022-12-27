Волого та вітряно. Якою сьогодні буде погода в Україні

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру у Facebook.

На південному сході очікують туман, у північних та північно східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів на заході вдень піднімуться до +5..+8 градусів, на Закарпатті буде до +9. Вночі прогнозують від +3 до +7 градусів. У всіх західних областях очікуються дощі та сонце.

На півночі вдень мокрий сніг з дощем, температура повітря +4..+6 градусів. У східних областях хмарно та волого, температура вдень на Луганщині +1..+3, на Донеччині +3..+5, на Дніпропетровщині та Запоріжжя +5..+7.

На півдні у вівторок дощитиме, також очікується сонце. Температура повітря вдень від +5 до +9. У Криму вдень +7..+9.

У Києві та Київській області 27 грудня хмарно з проясненнями, прогнозують дощі (вночі з мокрим снігом), на дорогах ожеледиця. Температура по області вдень +2..+7 градусів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb