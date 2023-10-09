Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів

Про це інформує російський сайт iXBT.com.

Дилери заявляють, що не зможуть виконати деякі роботи, наприклад, кодувати нові ключі.

Мобільний додаток і сервіс Volvo On Call поки що не були повністю припинені, але власники помітили, що остання версія програми не працює. Також спостерігаються збої на деяких моделях смартфонів і в роботі тих чи інших функцій.

Повідомляється, що проблеми стосуються машин Volvo нового покоління, а для моделей, які не вимагають інтернет-з’єднання та віддалених баз даних, фактично нічого не зміниться.

Раніше подібні рішення приймали Mercedes-Benz, Audi, BMW і Jaguar Land Rover.