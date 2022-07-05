"Вони були в повній ізоляції та під охороною": Олена Толкачова розповіла про умови перебування полонених захисників Азовсталі

Про це керівниця патронатної служби полку "Азов" Олена Толкачова розповіла у програмі "Війна і волонтери", журналістки Еспресо.

"Звільнені захисники перебували в ізоляції, до них не допускали представників так званих квазіутворень на Донбасі, – розповідає Олена Токлачова. – Дуже обмежений до них був доступ ворога, їх охороняли по периметру. Інших подробиць хлопці поки що не озвучують. Слідів катувань не видно, але в усіх критична втрата ваги. Цей виснажений стан і недоїдання, я вважаю, теж можна вважати тортурами".

Чекаємо на наступний обмін, де першочергово мають бути жінки

За словами Олени Толкачової, в полоні ще залишається багато поранених українських захисників. З них 15% – жінки.

"Я не називатиму цифри поранених, щоб не спекулювати, – додає жінка. – Там майже всі хлопці мають поранення різного ступеня важкості. Деякі рани самі загоїлися. Це ті хлопці, яким узагалі не надавали медичної допомоги. Крім них, у полоні ще перебуває багато жінок. Орієнтовно 15%. Серед них є медики. Наскільки мені відомо, планується наступний обмін. Якщо він відбудеться, це будуть першочергово жінки".

29 червня під час обміну військовополоненими в Україну повернулося 144 воїни, із них 95 – оборонці Азовсталі. В "Азові" розповіли про стан звільнених захисників.

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