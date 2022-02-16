"Вони не зняли ноги з педалі газу": міністр оборони Британії Воллес заявив, що нове вторгнення РФ в Україну все ще можливе

Про це він розповів у етері Sky News.



"Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України, і взагалі всіх пресконференцій, які проводив президент Путін", - зазначив міністр.



За словами Бена Воллеса, Росія прагне змінити відносини України та НАТО й робить це під загрозою вторгнення.



Він додав, що хоч Москва й заявила про відведення частини військ, коли він був солдатом, війська не створювали банки крові та польові госпіталі та не переміщали стратегічне озброєння, якщо просто тренувалися.



Бен Воллес зауважив, що на українському кордоні перебуває 60% всієї сухопутної бойової потужності РФ. Також росіяни зосередили "значну флотилію" на морі.



"З української точки зору, вони оточені дуже великими силами підготовлених військ. Я думаю, що нічого не закінчилося, вони не зняли ноги з педалі газу. Готовність - це одна із перших ознак того, наскільки серйозно налаштована країна", - наголосив міністр оборони Великої Британії.

Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

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