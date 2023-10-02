"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпосту поліції у Харкові

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ситуація мала негарний вигляд. Це були бійці спецпідрозділу "Кракен", наш харківський славетний підрозділ, який з перших днів захищає Харків і зараз на передовій. Цей інцидент м'яко прокоментували очільники правоохоронної системи, що виникло непорозуміння, що ми всі захищаємо Україну, тому такі речі недопустимі. Зараз проводиться розслідування. Моя особиста думка, бійці погарячкували, могли б розібратися без погроз зброї", - зауважив депутат Харківської районної ради.



Богдан Ткачук пояснив, що претензій до правоохоронців на блокпосту були у тому, що бійці кожного дня їздять через цей пост на полігон для тренувань, стрільб та інше. І при перетинанні цього блокпосту бійцям постійно доводилося пред'являти документи, правоохоронцям перевіряти автомобіль.



"Можливо тут обом сторонам треба більше комунікувати, а не доводити ситуацію до того, що ми всі бачили. Бо це не дуже гарний вкид для ворожої пропаганди, що українці воюють між собою і залишається лише трохи дожати", - резюмував Ткачук.

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