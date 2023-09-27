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У Харкові проводять антитерористичну операцію: депутат райради розповів деталі

27 вересня, 2023 середа
17:23
Війна з Росією

Богдан Ткачук, депутат Харківської районної ради, зазначив, що з 26 вересня у Харкові відбувається антитерористична операція, тривають перевірки у місті, на блокпостах та трасах

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Другий день триває антитерористична операція у Харкові. Це відкрита інформація і всім відома. Перекриті в'їзди у місто. І вчора 26 вересня, і сьогодні утворилися великі затори на в'їзд у Харків. Відбуваються перевірки як у самому місті, так і на блокпостах та трасах. Це все робиться дуже потужними силами", - розказав депутат Харківської районної ради.

Богдан Ткачук додав, що вздовж кордону з РФ також йде посилення доріг, блокпостів, населених пунктів. Тобто це райони Вовчанська,  Богодухова, Куп'янська, Харкова.

"Така операція на Харківщині проводиться вже не перший раз, попередні були восени минулого року та навесні цьогоріч. СБУ та інші структури не доповідають, кого вони власне шукають. Однак ми розуміємо, що це і корегувальників, і людей, які намагаються до нас потрапляти. Або колаборантів, які зараз намагаються проникнути під різними документами і якось повернутися до мирного життя. Тобто всі ці моменти відпрацьовуються. Зазначу, що до російського кордону 30 км, тому вся ця зона відпрацьовуються щодо заходу ДРГ", - пояснив Ткачук.

За його словами, ближче до Куп'янська, Вовчанська, більше лісів, заболочених місць і там проникнути влітку та у цей період є можливість, тому ворожі ДРГ роблять спроби зайти, щоб трохи підтягти наші сили на їхнє виявлення та протидію.

  • 23 вересня Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями
  • 25 вересня у Куп'янському районі Харківської області наземна й повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили диверсантів, які перейшли кордон і намагались укріпитися
Україна
Харків
СБУ
Харківщина
Куп'янськ
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