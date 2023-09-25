ЗСУ вигнали диверсантів, які проникли на Харківщину й почали зводити укріплення біля кордону
У Куп'янському районі Харківської області наземна й повітряна розвідки бригади "Сталевий кордон" виявили диверсантів, які перейшли кордон і намагались укріпитися
Про це повідомила Держприкордонслужба.
За даними прикордонників, росіяни будували фортифікаційні споруди на своїй території, а тоді проникли на територію України й продовжили зведення укріплень уже на нашому боці.
"Наші розвідники вирахували час, коли на спостережному пункті та біля нього на українській території перебувало близько півтора десятка приблуд. Прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад спланували спільні заходи з витіснення ворога за межі державного кордону", - повідомили в ДПСУ.
Там зазначили, що кількох окупантів ліквідували снайпери.
"Кількох загарбників ліквідували прикордонні снайпери, а коли вороги почали тікати з території України, наші захисники відкрили вогонь із танків та мінометів", - розповіли прикордонники.
- 23 вересня Центр нацспротиву повідомляв, що росіяни планують диверсії на кордоні з Харківською та Сумською областями.
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