"Вони теж отримають відповідь": Буданов про можливі атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України

Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - наголосив начальник ГУР.

Крім того, він відкинув припущення про те, що ударний потенціал України, який збільшився, може призвести до ескалації війни. Буданов зазначив, що удари ЗСУ по росіянах не порушують правил ведення війни.