"Вони теж отримають відповідь": Буданов про можливі атаки РФ на енергетичну інфраструктуру України
Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що за можливі удари окупантів по енергетичній інфраструктурі країни восени росіяни отримуватимуть відповідь
Про це він розповів в інтерв'ю The Economist.
За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.
"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - наголосив начальник ГУР.
Крім того, він відкинув припущення про те, що ударний потенціал України, який збільшився, може призвести до ескалації війни. Буданов зазначив, що удари ЗСУ по росіянах не порушують правил ведення війни.
- За оцінкою британської розвідки, удари РФ по енергетичній інфраструктурі, ймовірно, продовжаться, проте Україні вистачить запасів палива протягом зимового періоду.
- Також на тлі можливих російських атак по енергетичній інфраструктурі України восени Повітряні сили зміцнюють свої засоби. Зазначалося, що у РФ вже немає стільки ракет, як торік, але водночас збільшується виробництво ударних БПЛА.
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