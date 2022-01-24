Вони вважають нас своїми рабами, - ексфутболіст "Динамо" поскаржився на ставлення до українців у Польщі
Колишній нападник київського "Динамо" Олег Маїк поскаржився на ставлення до українців у Польщі
Про це повідомляє Fanday.
За словами Маїка, жителі Польщі не дуже добре ставляться до українських громадян.
"Що найбільше здивувало в Польщі? Ставлення поляків до українців. Вони вважають нас своїми рабами. У мене був випадок в "Дрвенце", коли я забив гол і після матчу до мене підходить віце-президент і каже: "Ми не дуже задоволені тобою". Це дуже комічно виглядало. Що мені ще робити, якщо я забив гол? Може, вони хотіли, щоб я по три-чотири забивав?", - сказав Олег Маїк.
27-річний Маїк є вихованцем львівського футболу. З 2013 по 2016 роки перебував у системі київського "Динамо", але за першу команду не дебютував.
Нападник також встиг пограти за "Черкаський Дніпро", "Верес", "Минай" і польські "Дрвенце" і "Котвіце".
На рахунку форварда одна гра за юнацьку збірну України (U-20).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.34
Купівля 28.34Продаж 28.66
-
EUR
Купівля 31.97Продаж 32.46
- Актуальне
- Важливе