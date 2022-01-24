Вони вважають нас своїми рабами, - ексфутболіст "Динамо" поскаржився на ставлення до українців у Польщі

Про це повідомляє Fanday.



За словами Маїка, жителі Польщі не дуже добре ставляться до українських громадян.



"Що найбільше здивувало в Польщі? Ставлення поляків до українців. Вони вважають нас своїми рабами. У мене був випадок в "Дрвенце", коли я забив гол і після матчу до мене підходить віце-президент і каже: "Ми не дуже задоволені тобою". Це дуже комічно виглядало. Що мені ще робити, якщо я забив гол? Може, вони хотіли, щоб я по три-чотири забивав?", - сказав Олег Маїк.



27-річний Маїк є вихованцем львівського футболу. З 2013 по 2016 роки перебував у системі київського "Динамо", але за першу команду не дебютував.



Нападник також встиг пограти за "Черкаський Дніпро", "Верес", "Минай" і польські "Дрвенце" і "Котвіце".



На рахунку форварда одна гра за юнацьку збірну України (U-20).

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