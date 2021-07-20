ВООЗ рекомендує годуючим матерям зробити щеплення від COVID-19
Вакцинація годуючих матерів від коронавірусу не становить ризиків і, навпаки, може захистити їхніх дітей від інфекції
Про це заявили в ВООЗ.
"Низка короткострокових досліджень припускають, що немає ніякого ризику для дітей внаслідок імунізації годуючих матерів. Крім того, перші обмежені дані дають підстави вважати, що захист від вакцини може передаватися від матері до дитини", - йдеться в повідомленні Женевської штаб-квартири організації. Її експерти "не рекомендують припиняти через вакцинацію годування грудьми".
ВООЗ також радить прищепитися вагітним і попереджає, що при вагітності високий ризик важкого протікання COVID-19.
Нагадаємо, що запис на вакцинацію через додаток "Дія" скасували.
Крім того, в Україні 21 липня почнеться п'ятий етап вакцинації від COVID-19.
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