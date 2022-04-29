ВООЗ за останні два місяці забезпечила майже 7,4 млн людей необхідними ліками та засобами
Майже 7,4 млн людей отримали необхідні ліки від Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка при цьому не має доступу до деяких із найбільш постраждалих районів на сході України
Про це йдеться у пресрелізі організації.
Відомо, що команда ВООЗ прямує до Дніпра, щоб забезпечити навчання та підтримку місцевим службам охорони здоров’я та медичним працівникам щодо готовності та реагування на всі небезпеки.
За даними ВООЗ, за період із 23 лютого по 27 квітня, внаслідок російських атак на лікарні та транспорт швидкої допомоги, загинуло 73 людини, 52 - отримали поранення.
- Червоний Хрест планує створити медичний хаб медикаментів на заході України.Волонтери організації зосереджують допомогу у тих містах, які перебувають в облозі. Організовують гуманітарні коридори, допомагають людям знаходити родичів.
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