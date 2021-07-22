ВООЗ закликала країни поліпшити послуги психологічної підтримки: вплив пандемії на психіку буде довгостроковим
У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що вплив пандемії коронавірусу на психічне здоров’я людей у світі буде довгостроковим й далекосяжним
Про це передає The Guardian.
"Пандемія потрясла світ. У всьому світі загинуло понад чотири мільйони осіб, джерела коштів для існування зруйновані, сім'ї та громади розлучені, підприємства розорені, а люди позбавлені можливостей", - наголосив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
ВООЗ закликала країни звернути увагу на зміцнення служб охорони психічного здоров’я й поліпшити доступ до медичної допомоги та психологічної підтримки в навчальних закладах й робочих місцях.
Клюге розповів історію про повідомлення від 38-річної жінки з Греції, яка поскаржилась на погіршення психічного самопочуття. Починаючи з 2002 року, жінка успішно лікувався від свого недугу, втім пандемія коронавірусу значно погіршила її становище. Через карантинні обмеження жителька Греції більше не мала можливості відвідувати групи підтримки й бачитись зі своїми батьками, у зв’язку з чим їй довелося посилити лікування.
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