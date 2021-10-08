ВООЗ закликала людей до збільшення фізичної активності на тлі пандемії

Про це повідомила пресслужба ООН.

Експерти європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я нагадують жителям регіону, що регулярна фізична активність корисна для здоров'я людей.



Заняття спортом і регулярні прогулянки сприяють попередженню захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, рак, діабет, тривожність, депресія, деменція й ожиріння.



Також вони скорочують число передчасних смертей.

Глава Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що здорові звички, зокрема збалансоване харчування й фізична активність, є ключовими факторами захисту здоров'я.

"Загальні карантинні заходи й обмеження на доступ до громадських місць і приміщень зробили негативний вплив на рівень фізичної активності. Зараз саме час працювати над тим, щоб знову підвищити рівень фізичної активності", - заявив в.о. керівника Європейського офісу ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань Кремлін Вікрамасінгхе.