ВООЗ закликала людей до збільшення фізичної активності на тлі пандемії
У країнах Європи близько 30% дорослих ведуть малорухливий спосіб життя
Про це повідомила пресслужба ООН.
Експерти європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я нагадують жителям регіону, що регулярна фізична активність корисна для здоров'я людей.
Заняття спортом і регулярні прогулянки сприяють попередженню захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, рак, діабет, тривожність, депресія, деменція й ожиріння.
Також вони скорочують число передчасних смертей.
Глава Європейського бюро ВООЗ Ганс Клюге заявив, що здорові звички, зокрема збалансоване харчування й фізична активність, є ключовими факторами захисту здоров'я.
"Загальні карантинні заходи й обмеження на доступ до громадських місць і приміщень зробили негативний вплив на рівень фізичної активності. Зараз саме час працювати над тим, щоб знову підвищити рівень фізичної активності", - заявив в.о. керівника Європейського офісу ВООЗ щодо профілактики неінфекційних захворювань Кремлін Вікрамасінгхе.
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