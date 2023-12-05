Ворог активізувався на Лиманському напрямку в сподіваннях, що за поганої погоди ЗСУ складніше оборонятися, - військовий Дібров

Про це він розповів в етері Еспресо.

За даними Діброва, протягом останніх двох тижнів російські окупанти посилили наступ на Лиманському напрямку.

"Ворог завів нові підрозділи, які почали міцні штурми наших позицій, що тривають зі зміною інтенсивності й досі. Сьогодні зранку була чергова спроба вибити наших бійців з однієї позиції", - наголосив старший лейтенант.

Військовий пояснив, що наступ рашистів відбувається приблизно за одним сценарієм.

"Спочатку йде, схоже, що підрозділ "Шторм-Z" чи той, якого не дуже шкода ворогу, після нього йдуть більш навчені та фахові бійці, сапери. І далі - спроба закріпитися на якихось нових позиціях. Своєю чергою ми відбиваємо. На жаль, погода спонукала ворога до інтенсифікації дій, він сподівається, що нам в умовах поганої погоди буде складніше оборонятися та тримати свої позиції", - додав Дібров.