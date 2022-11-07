Про це він розповів в етері Еспресо.



Сергій Лишенко прокоментував оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку.



"Ворог активувався недалеко від Гуляйполя та намагається прорвати лінію нашої оборони, але не так гаряче атакують, як це відбувається на Донецькому напрямку. Скоріш за все, противник має намір перерізати забезпечення донецького угруповання українських сил, однак, навряд чи це росіянам вдасться. Саме місце, де перетинаються Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області, є зараз найбільш гарячою точкою", - повідомив депутат облради.

6 листопада за добу окупанти 52 рази обстріляли Запорізьку область: є загиблий, зруйновано 16 об'єктів інфраструктури

Також ЗСУ вразили штаб одного з російських підрозділів у селі Басань на Запоріжжі, знищили близько 10 одиниць військової техніки та 50 окупантів

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