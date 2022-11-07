Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Ворог активувався, і зараз найгарячіша точка на межі трьох областей, - депутат Запорізької облради Лишенко
Ексклюзив

Ворог активувався, і зараз найгарячіша точка на межі трьох областей, - депутат Запорізької облради Лишенко

7 листопада, 2022 понедiлок
14:47
війна з Росією окупанти

Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, зазначив, що противник намагається перерізати забезпечення українських сил на Донеччині, тому атакує на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей

Про це він розповів в етері Еспресо.

Сергій Лишенко прокоментував оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку.

"Ворог активувався недалеко від Гуляйполя та намагається прорвати лінію нашої оборони, але не так гаряче атакують, як це відбувається на Донецькому напрямку. Скоріш за все, противник має намір перерізати забезпечення донецького угруповання українських сил, однак, навряд чи це росіянам вдасться. Саме місце, де перетинаються Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області, є зараз найбільш гарячою точкою", - повідомив депутат облради.

  • 6 листопада за добу окупанти 52 рази обстріляли Запорізьку область: є загиблий, зруйновано 16 об'єктів інфраструктури
  • Також ЗСУ вразили штаб одного з російських підрозділів у селі Басань на Запоріжжі, знищили близько 10 одиниць військової техніки та 50 окупантів

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
6 листопада, 2022 неділя
У МЗС Румунії відреагували на заяву Путіна про зазіхання Бухаресту на територію України
Андрій Піонтковський
5 листопада, 2022 субота
Виглядає так, що Росія знайшла для себе надійнішого та могутнішого союзника, ніж США для України, - Піонтковський
Володимир Путін та Талгат Таджуддін (праворуч)
Автор Антін Борковський
6 листопада, 2022 неділя
Вперше за час війни Путін публічно відступив, - Піонтковський
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.85
    Купівля 39.85
    Продаж 40.6
  • EUR
    Купівля 38.81
    Продаж 39.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
7 листопада
15:50
Озонова діра над Антарктикою
Спеціалісти розповіли, чи змінилась озонова діра над Антарктидою у 2022 році
15:50
діти
Окупанти вивезли до Росії понад 6 тис. українських дітей, – Офіс омбудсмена
15:31
Залита коричневою фарбою плита пам'ятника Потьомкіну
Росія заявила про "маховик русофобії" у Молдові через розмальовані пам'ятники Потьомкіну та "Скорботній матері"
15:25
У селі на Київщині відкрили новий McDonald's
15:18
Артем Довбик, "Дніпро-1" - "Вадуц", Ліга конференцій
"Дніпро-1" дізнався опонента у 1/16 фіналу Ліги конференцій
15:12
Віталій Портников
Переговори для Кремля – ознака слабкості
15:04
свічка
У ДТЕК заявили, що аварійні відключення світла триватимуть іще пару тижнів
15:01
Ілюстративне фото
Українці менше ввезли у жовтні вживаних легкових автомобілів
14:58
Запорізька АЕС
Атомникам Запорізької АЕС підвищать зарплати на 50% за працю в окупації
14:38
на фото: співробітник СБУ
Поширював дезінформацію та заперечував причетність РФ до знищення інфраструктури. У Запоріжжі затримали блогера телеграм-каналу Шарія
14:37
холодна осінь
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на відчутне похолодання
14:36
Ексклюзив
Юрій Солиган
Герої України. Артилерист Юрій Солиган: "Звільняючи Харківщину, заїхали в село, а там росіяни обідають"
14:18
Михайло Мудрик, Шахтар - Реал, Ліга чемпіонів
"Шахтар" отримав суперника у 1/16 фіналу Ліги Європи
14:14
Росіяни утримують у підвалі на Донеччині понад 20 мобілізованих окупантів, які відмовились воювати з Україною
14:06
Ілюстративне фото
Окупанти вивели у Чорне море корабель з вісьмома "Калібрами"
14:06
OPINION
Андрій Павлишин – історик, перекладач, член Українського ПЕНу, викладач Українського католицького університету
Іноді краще молитися
13:57
окупанти Мелітополь
В окупованому Мелітополі залишилось до 60 тисяч місцевого населення, - міський голова
13:57
автомобілі стоять у черзі, щоб виїхати з сепаратистської території Придністров’я
В ОК "Південь" не бачать ознак підготовки наступу з Придністров'я
13:56
Ексклюзив
мобілізовані росіяни
Можемо очікувати в Росії лютневу революцію у 2023 році, якщо збережеться тенденція невдоволення серед російських мобілізованих, - політолог Магда
13:56
Саулі Нііністьо
Фінляндія після вступу до НАТО не розміщуватиме в себе ядерну зброю
13:47
Анхель Ді Марія та Ліонель Мессі
ЧС-2022: Збірна Аргентини оприлюднила розширений склад на турнір
13:39
Ілюстративне фото
На Київщині можливі звуки вибухів: працюють сапери
13:19
НАТО
У НАТО вважають, що перемога над росіянами в Херсоні може розпочати реальні мирні переговори з Москвою, - La Repubblica
13:19
"Реал" святкує перемогу в ЛЧ
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
13:18
ЗРК NASAMS
В Україну прибули засоби протиповітряної оборони NASAMS і Aspide, - Резніков
13:17
Міністерство закордонних справ Польщі
Союз України, Британії та Польщі не замінить НАТО у захисті Києва,  - Марчин Пшидач
13:12
Ексклюзив
Москва
Не повторити помилку 1991 року: Захід має готуватись до розпаду РФ і не допустити її збереження, - військовий експерт Жовніренко
12:57
Путін
Путін іще не вирішив, чи їхати на саміт G20, - Кремль
12:44
Олівер Варгеї
Єврокомісар виключає можливість пришвидшеного вступу України до ЄС: вимоги до всіх однакові
12:44
Ексклюзив
карта бойових дій
Українські військові відкинули окупантів від Бахмута, - депутат Дружківської міськради Довбня
12:37
Ексклюзив
Ганна Гопко
Світ втомлюється не від України, а від Росії, - екснардепка Гопко
12:25
Грег Хендс, британський міністр
Британський міністр зібрався до Тайваню попри заперечення Китаю
12:25
світло
Мер Житомира заявив про неможливість відновити роботу деяких підстанцій після обстрілів
12:17
Євробачення
Понад пів мільйона українців обрали журі Нацвідбору на Євробачення-2023 в Дії
11:58
Російський корабель тихоокеанського флоту
Туреччина не пропустила військові кораблі РФ до Чорного моря, - моніторингова група Інституту Чорноморських стратегічних досліджень
11:53
Росія продовжує руйнувати
У Бахмуті росіяни знову вбили людину
11:46
посольство Британії
"Сигнал для багатьох українців і країн": посольство Британії не планує евакуюватися з Києва
11:40
Ексклюзив
Василь Фурман
Фінансовий ленд-ліз працює, - заступник голови Ради НБУ
11:37
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Лінія оборони, яку противник будує на Херсонщині, не стане в нагоді армії РФ, - Згурець
11:25
поховання Маріуполь
Масове поховання під Маріуполем збільшилось на 1500 могил, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV