Ворог активувався, і зараз найгарячіша точка на межі трьох областей, - депутат Запорізької облради Лишенко
Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради, зазначив, що противник намагається перерізати забезпечення українських сил на Донеччині, тому атакує на перетині Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей
Про це він розповів в етері Еспресо.
Сергій Лишенко прокоментував оперативну ситуацію на Запорізькому напрямку.
"Ворог активувався недалеко від Гуляйполя та намагається прорвати лінію нашої оборони, але не так гаряче атакують, як це відбувається на Донецькому напрямку. Скоріш за все, противник має намір перерізати забезпечення донецького угруповання українських сил, однак, навряд чи це росіянам вдасться. Саме місце, де перетинаються Донецька, Дніпропетровська та Запорізька області, є зараз найбільш гарячою точкою", - повідомив депутат облради.
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