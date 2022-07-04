Ворог концентрує сили для штурму Словʼянська та Бахмута, - боєць "Легіону Свободи" Назаренко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Тривожні новини надходять з Лисичанська. Ворог закріплюється в місті та продовжує тиснути по цій лінії фронту. Вчора (3 липня, - ред.) ворог завдав варварського удару по Слов'янську та Краматорську. Ці міста були обстріляні з РСЗВ. Це свідчить про те, що наступними своїми цілями ворог обрав Бахмут та Слов'янськ", - розповів Назаренко.

Він наголосив, що окупанти не збираються зупинятись на кордонах Донецької та Луганської областей

"Знищивши Сєверодонецьк та Лисичанськ, ворог не збирається зупинятись. Вони не зупиняться на умовних кордонів областей та міст. Схибленому російському диктатору потрібна вся Україна та світ", - додав Назаренко.

3 липня Росія здійснила масований обстріл Слов'янська.

Надвечір 3 липня армія РФ обстріляла приватний сектор та спальний район Краматорська зі смерчів. Одна жінка травмувалась.



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb