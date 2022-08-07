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Ворог масовано завдає артилерійських ударів по Авдіївці, - боєць "Легіону Свободи" Морозов

7 серпня, 2022 неділя
09:52
війна з Росією Карта бойових дій Донбас Авдіївка3-5 серпня

Боєць "Легіону Свободи" Максим Морозов, майор МВС розповів, що ворог використовує весь спектр потужності своєї зброї

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує масовано обстрілювати позиції ЗСУ, обстрілювати Авдіївку. Ситуація важка, все злилося в суцільний обстріл. Неможливо порахувати кількість обстрілів за добу, тому що обстріли не припиняються. По місту працюють ворожі танки, гради, артилерія. Ворог використовує весь спектр потужності своєї зброї, який виливає на наше місто, на мешканців й наших бійців, які захищають Авдіївський напрямок", - наголосив Морозов.

  • Російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках
  • Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що командування ЗСУ робить ставку на використання HIMARS й збільшення кількості артилерії щодо умов бою

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