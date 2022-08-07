Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує масовано обстрілювати позиції ЗСУ, обстрілювати Авдіївку. Ситуація важка, все злилося в суцільний обстріл. Неможливо порахувати кількість обстрілів за добу, тому що обстріли не припиняються. По місту працюють ворожі танки, гради, артилерія. Ворог використовує весь спектр потужності своєї зброї, який виливає на наше місто, на мешканців й наших бійців, які захищають Авдіївський напрямок", - наголосив Морозов.

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