Ворог перекидає боєприпаси з колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені HIMARS, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що командування ЗСУ робить ставку на використання HIMARS й збільшення кількості артилерії щодо умов бою
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Найбільш гаряча точка навколо Бахмута та Авдіївки. Ворог намагається взяти Бахмут у напівкільце. З напрямку Семигір'я - Доломітне - Вершина та з напрямку Яковлівка - Покровське. Ворог намагається пробити трасу від Бахмута до Лисичанська, використовуючи перевагу в артилерії. Фактичного просування противника наразі не відбувається", - зауважив Згурець.
Військовий експерт також додав, що схожа ситуація відбувається у напрямку Авдіївка - Мар’їнка.
"Тактика використання ворогом артилерії зберігається, як і раніше. Продовж кількох днів відбуваються артилерійські обстріли та спроби кинути в атаку піхоту. Важливо те, що ворог намагається розпорошувати свої склади боєприпасів і часом перекидає боєприпаси з залізничних колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені нашими системами HIMARS", - підкреслив Згурець.
- Російські окупанти проводять наступальну операцію на Донеччині та зосередили основні зусилля на Бахмутському та Авдіївському напрямках
- Боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко розповів, що ворог намагається через Піски зайти до Авдіївки та захопити місто
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.53
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40.02
- Актуальне
- Важливе