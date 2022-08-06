Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Найбільш гаряча точка навколо Бахмута та Авдіївки. Ворог намагається взяти Бахмут у напівкільце. З напрямку Семигір'я - Доломітне - Вершина та з напрямку Яковлівка - Покровське. Ворог намагається пробити трасу від Бахмута до Лисичанська, використовуючи перевагу в артилерії. Фактичного просування противника наразі не відбувається", - зауважив Згурець.

Військовий експерт також додав, що схожа ситуація відбувається у напрямку Авдіївка - Мар’їнка.

"Тактика використання ворогом артилерії зберігається, як і раніше. Продовж кількох днів відбуваються артилерійські обстріли та спроби кинути в атаку піхоту. Важливо те, що ворог намагається розпорошувати свої склади боєприпасів і часом перекидає боєприпаси з залізничних колій до позицій, не утворюючи склади, які можуть бути уражені нашими системами HIMARS", - підкреслив Згурець.

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