Про це Шершень розповів в етері телемарафону.

За минулу добу, 5 червня, ворог обстрілював позиції українських воїнів на Запоріжжі 122 рази, і на Донеччині - 275 разів.

"У цілому найгарячішою точкою сходу України після Бахмута залишається Мар’їнка, минулої доби лише тут відбулося понад 40 бойових зіткнень. Противник продовжує наступальні дії на Авдіївському напрямку, веде активну оборону на Запорізькому, а саме на Новопавлівському та Оріхівському напрямках", - розповів спікер.

Повідомляється, що у Донецькій області армія РФ вела штурмові дії із метою заволодіти опорними пунктами першого ешелону українських оборонців.

Ворог обстрілює позиції наших військ та населені пункти, що розташовані біля лінії зіткнення, за допомогою танків, ствольної та реактивної артилерії. Для корегування артилерійського вогню використовуються безпілотні літальні апарати, один з яких, БПЛА "Мерлін", був збитий нашими захисниками цієї ночі.

За словами речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, українські воїни міцно тримають оборону та здійснюють заходи для зниження бойових спроможностей армії РФ.