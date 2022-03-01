Ворог на підступах до столиці, готуємося обороняти Київ, - Кличко закликав місцевих мешканців лишатися в укриттях

Про це він написав у Telegram.



"Ворог - на підступах до столиці. Наші збройні сили, бійці тероборони героїчно б’ються за нашу землю. Ми готуємося обороняти Київ. Зведені укріплення на в’їздах в місто. Встановлені блокпости. Я закликаю всіх зберігати витримку. Не виходити без крайньої потреби на вулиці. За сигналу тривоги перебувати в укриттях", - зазначив Кличко.



Він нагадав, що об‘єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт працює в обмеженому режимі до 19:00, а комендантська година діє з 20:00.



"Всі - залишаються вдома або в укриттях! По місту пересувається тільки транспорт зі спец перепустками від військового коменданта Києва! Триває комендантська година до 8 ранку", - додав міський голова.



Кличко закликав не вірити дезінформації і не піддаватись паніці.



"Я хочу висловити ще раз підтримку мешканцям Гостомеля, Бучі, Ворзеля, Ірпеня, Василькова – де ворог лютує і знищує все, розстрілює мирних мешканців. Подякувати збройним силам, які героїчно тримають оборону, щоб російська орда не прорвалася до Києва. Дорогі кияни, українці! Не вірте дезінформації. Її зараз багато. Не піддавайтесь паніці! Ми повинні захистити наще місто, нашу країну і наше з вами майбутнє!" наголосив він.



Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Миколу Жернова головою Київської військової адміністрації на період війни.