Зеленський призначив генерала Миколу Жернова головою Київської військової адміністрації
Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Жернова головою Київської військової адміністрації на період війни
Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.
"Харків та Київ для Росії зараз - найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив. Вони йдуть у столицю так само, як і на Харків. Оборона столиці сьогодні - це ключвоий пріоритет держави. В усіх містах Україна повинна зробити все моживе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що якщо Україна захистить Київ, то захистить державу.
"Київ - це серце нашої країни. Воно має битися і воно буде битися, щоб перемогло життя", - наголосив він.
Президент ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової цивільної адміністрації професійного військового - генерала Миколу Жернова. Він служив командувачем сил підтримки, організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-15 роках, зараз Жернов - державний експерт служби військової безпеки в РНБО.
"Віталій Кличко залишається міським головою Києва, у нього буде своя сфера відповідальності. Відтепер це буде спільна робота мера і голови військової адміністрації. Після війни ми повернемо все на свої місця", - наголосив Зеленський.
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