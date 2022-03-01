Зеленський призначив генерала Миколу Жернова головою Київської військової адміністрації

Про це він сказав на брифінгу, передає Еспресо.TV.



"Харків та Київ для Росії зараз - найбільш важливі мішені. Терор направлений на те, щоб зламати нас, щоб зламати наш спротив. Вони йдуть у столицю так само, як і на Харків. Оборона столиці сьогодні - це ключвоий пріоритет держави. В усіх містах Україна повинна зробити все моживе, щоб зупинити ворога. За це відповідають військові та цивільна влада кожного міста", - сказав президент.



Зеленський наголосив, що якщо Україна захистить Київ, то захистить державу.



"Київ - це серце нашої країни. Воно має битися і воно буде битися, щоб перемогло життя", - наголосив він.



Президент ухвалив рішення на час війни призначити головою Київської військової цивільної адміністрації професійного військового - генерала Миколу Жернова. Він служив командувачем сил підтримки, організував інженерне забезпечення бойових дій ЗСУ у 2014-15 роках, зараз Жернов - державний експерт служби військової безпеки в РНБО.



"Віталій Кличко залишається міським головою Києва, у нього буде своя сфера відповідальності. Відтепер це буде спільна робота мера і голови військової адміністрації. Після війни ми повернемо все на свої місця", - наголосив Зеленський.

