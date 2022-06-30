Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Авіація для нас надзвичайно важлива, але існують загрози: на Півдні України ворог підтягує комплекси протиповітряної оборони С-300, які мають на меті спроби загальмувати нашу активність у повітрі. Це також вимагає відповідь з нашого боку: системами HIMARS мають брати на приціл комплекси ППО росіян, які зʼявляються поблизу лінії зіткнення", - зазначив Згурець.

Аналітик додав, що наша авіація використовується для прикриття наземних сил ЗСУ.

"Декілька днів поспіль ми бачимо повідомлення командування Повітряних сил України і ОК "Південь" про те, що на Півдні України наша авіація використовується для прикриття наших військ та ударів по командних пунктах і логістичних баз Російської Федерації", - зауважив Сергій Згурець.

За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 30 червня ворог намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут, а також штурмує район Лисичанського нафтопереробного заводу. На Слов’янському напрямку він проводить перегрупування військ.

29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

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