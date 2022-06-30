Ворог на Півдні посилює протиповітряну оборону, - військовий експерт Згурець
Аналітик Defence Express Сергій Згурець повідомив, що на Півдні України російські окупанти посилюють протиповітряну оборону для боротьби з нашою авіацією
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Авіація для нас надзвичайно важлива, але існують загрози: на Півдні України ворог підтягує комплекси протиповітряної оборони С-300, які мають на меті спроби загальмувати нашу активність у повітрі. Це також вимагає відповідь з нашого боку: системами HIMARS мають брати на приціл комплекси ППО росіян, які зʼявляються поблизу лінії зіткнення", - зазначив Згурець.
Аналітик додав, що наша авіація використовується для прикриття наземних сил ЗСУ.
"Декілька днів поспіль ми бачимо повідомлення командування Повітряних сил України і ОК "Південь" про те, що на Півдні України наша авіація використовується для прикриття наших військ та ударів по командних пунктах і логістичних баз Російської Федерації", - зауважив Сергій Згурець.
- За інформацією Генштабу ЗСУ, станом на 30 червня ворог намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут, а також штурмує район Лисичанського нафтопереробного заводу. На Слов’янському напрямку він проводить перегрупування військ.
- 29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.
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