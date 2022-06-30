ЗСУ завдали авіаударів по російських складах боєприпасів і ракетно-артилерійського озброєння

Про це передає пресслужба Повітряних сил ЗСУ у телеграм.

Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, а також знищили техніку та живу силу ворога.

"Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

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