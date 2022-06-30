ЗСУ завдали авіаударів по російських складах боєприпасів і ракетно-артилерійського озброєння
29 червня ударна авіація Повітряних сил Збройних сил України здійснила до 20 групових авіаударів по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках
Про це передає пресслужба Повітряних сил ЗСУ у телеграм.
Штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м уразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, склад ракетно-артилерійського озброєння, а також знищили техніку та живу силу ворога.
"Особливо активно ударна авіація відпрацювала на Луганщині, підтримуючи з повітря дії підрозділів сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
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