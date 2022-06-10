Ворог накопичує силу на Слов'янському напрямку та готується до потужного наступу, - командир батальйону "Карпатська Січ" Куцин

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На нашому напрямку ситуація гаряча, саме зараз на відтинку, який утримує "Карпатська Січ", йде інтенсивний бій. Ворог пробує організувати наступальні дії, веде обстріл з танків та "градів", залучає артилерію, міномети. Наші бійці тримаються мужньо. Я впевнений, що сьогоднішній наступ ми відіб'ємо" – наголосив командир батальйону.

Олег Куцин додав, що на Харківщині, ближче до передової, людей намагаються евакуювати, але ще багато залишається мирних жителів. Ворог веде обстріл населених пунктів, буквально руйнує все, що може безоглядно, без будь-якої системи, тобто поводитися по-варварськи, як завжди себе поводили москалі.

"З напрямку Ізюму та Лиману досить висока ймовірність наступу ворога на Слов'янськ. Це ми бачимо і за даними розвідданих, і по оперативній ситуації на нашій ділянці фронту. Ворог накопичує сили саме у напрямку Слов'янська і готується найближчими днями до потужного наступу. Те, що наступ готується, я підтверджую і впевнений, що ми їх зустрінемо достойно" – підкреслив командир батальйону "Карпатська Січ".