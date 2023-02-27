Ворог намагається оточити Авдіївку, - начальник міської ВА
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що з півночі та півдня від Авдіївки ворог намагається оточити місто
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація настільки складна, що навіть обстріли не встигаємо рахувати. Ворог усю ніч гатив по місту, по позиціях ЗСУ навколо міста. Відбуваються танкові, мінометні та артилерійські обстріли. По кілька разів на день відбуваються ворожі авіанальоти та ракетні удари", - зазначив Барабаш.
За його словами, протягом доби відбуваються десятки штурмових дій з боку ворога.
"У промзону противник не йде в лобову, пробити промзону вони не можуть. З півдня та півночі від міста ворог намагається розвивати тактику по оточенню міста", - підкреслив Барабаш.
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