Ворог намагається перейти в наступ на Барвінкове та Слов‘янськ, - боєць ТрО Корсунов
Боєць ТрО Харкова Юрій Корсунов розповів, що на Харківщині є два критичні напрямки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ворог намагається перейти в наступ зі сторони Ізюма. Там два стратегічних напрямки. Південний напрямок - на Ізюм, Барвінкове і Слов‘янськ. Окупанти концентрують сили, бронетехніку для того, щоб просунутись вперед. Є північний напрямок, з боку Бєлгородської області, де росіяни намагаються просунутися у бік Руської Лозової та інші населенні пункти які є сірою зоною. Вони намагаються зайти й закріпитися в цій сірій зоні", - зауважив Корсунов.
Також боєць додав, що вночі Харків піддався ракетній атаці.
"6 ракет були випущені з Бєлгородської області. Одна ракета не спрацювала і зірвалася на старті. Розраховуємо, що завдала шкоди окупантам. Але кілька ракет влучили в об‘єкти на території Харкова та області", - наголосив Корсунов.
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