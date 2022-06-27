Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається перейти в наступ зі сторони Ізюма. Там два стратегічних напрямки. Південний напрямок - на Ізюм, Барвінкове і Слов‘янськ. Окупанти концентрують сили, бронетехніку для того, щоб просунутись вперед. Є північний напрямок, з боку Бєлгородської області, де росіяни намагаються просунутися у бік Руської Лозової та інші населенні пункти які є сірою зоною. Вони намагаються зайти й закріпитися в цій сірій зоні", - зауважив Корсунов.

Також боєць додав, що вночі Харків піддався ракетній атаці.

"6 ракет були випущені з Бєлгородської області. Одна ракета не спрацювала і зірвалася на старті. Розраховуємо, що завдала шкоди окупантам. Але кілька ракет влучили в об‘єкти на території Харкова та області", - наголосив Корсунов.

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