Ворог намагається спровокувати Сили оборони для викриття планів та потужностей, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворогом було спровоковане розповсюдження інформації задля того, щоб виправдовувати посилення своєї атаки на мирне населення лівобережжя Дніпра. Нібито виправдовуючи зупинку руху Сил оборони, росіяни потужно атакували Херсонський район, потужно вдарили по Бериславському району", - зауважила Гуменюк.

Наталія Гуменюк наголосила, що ворог намагається спровокувати Сили оборони для викриття планів та потужностей.

"Ворог провокує для того, щоб ми продемонстрували дійсний напрямок наших сил. Ворог збентежений тим, що контрнаступ відбудеться, активні дії однозначно будуть, але не може вирахувати за яким напрямком", - підкреслила Гуменюк.