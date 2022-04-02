Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба, але ми готові протидіяти, - ОК "Південь"

Про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Оперативного командування "Південь".

"Деморалізований і озвірілий окупант продовжує вишукувати резерви та способи реалізації своїх підлих планів. Ворог наполегливо проводить повітряну розвідку, тисне й атакує з неба. Усі ризики - з моря, повітря і по суходолу - нами враховані, всі дії противника ретельно відстежуються. Сили охорони та оборони – на сторожі кордонів та захисті регіону", - йдеться в повідомленні.

У командуванні закликали мешканців прикордонних міст бути пильними й відповідальними, не наражати себе на небезпеку, а у разі виявлення підозрілих осіб, негайно повідомляти відповідні підрозділи сил охорони та оборони регіону.

Попри ворожі напади, обстановка в Одеському регіоні залишається стабільною і контрольованою, запевнили в командуванні.



Нагадаємо, вчора російські війська вкотре обстріляли Одещину. Стріляли "Іскандером" з Криму.

Згодом ОК "Південь" заявило, що частину ракет, які летіли на Одещину знешкодила українська ППО.

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