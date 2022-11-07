Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"ЗСУ вийшли на позиції, які дають можливість у перспективі провести наступальні дії на Херсонщині. На тактичному рівні противник намагається атакувати наші позиції. У противника ще є ресурси тримати оборону та просуватися вперед", - зауважив Костенко.

За його словами, ворог не відходить з правобережного плацдарму Херсонщини.

"Війська противника перегруповуються та можуть намагатися захопити вигідні для себе позиції. За різними оцінками росіяни мають на Херсонському плацдармі до 30 тис. особового складу. Попереду тяжкі бої за звільнення українських територій", - додав Костенко.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван таємно провів переговори щодо війни Росії проти України з найближчим оточенням російського диктатора Володимира Путіна.

НАТО вважає, що перемога ЗСУ в Херсоні матиме не тільки військове значення, а й дипломатичне, оскільки поразка РФ у великому населеному пункті на шляху до Криму може розпочати реальні мирні переговори з Москвою

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