Ворог обстрілами пошкодив частину промислових об'єктів ЗАЕС та інфраструктуру Енергодара, - мер Орлов
Дмитро Орлов, міський голова Енергодара, зазначив, що через ворожі обстріли місто-супутник найбільшої атомної станції Європи залишається на межі гуманітарної катастрофи
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Останній тиждень окупанти поводяться досить активно, постійно обстрілюють з мінометів. Місцеве населення розказує, що час між виходом боєприпасу до його вибуху складає 2-3 секунди, тобто з відстані 1-3 кілометрів ведеться обстріл, як прилеглої території до ЗАЕС, так і території міста, приватних садиб та дачних кооперативів. На жаль, серед місцевого населення вже є постраждалі. Фіксується, що у результаті обстрілів пошкоджена промислова частина об'єктів атомної станції, також можемо констатувати пошкодження інфраструктури міста", - зазначив мер Енергодара.
Дмитро Орлов повідомив, що на кілька годин місто залишилося без світла, без водозабезпечення та водовідведення. Газопостачання в Енергодарі немає майже місяць, бо окупанти не пускають ремонтні бригади на центральний газовід.
"А зараз за результатами обстрілів на межі гуманітарної катастрофи залишається місто-супутник найбільшої атомної станції Європи. Це призводить до панічних настроїв у містян та працівників станції, які починають масово виїжджати з міста. Вже приблизно половина мешканців Енергодара виїхала на підконтрольну ЗСУ територію", - розповів Орлов.
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