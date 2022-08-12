Ворог обстрілами пошкодив частину промислових об'єктів ЗАЕС та інфраструктуру Енергодара, - мер Орлов

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Останній тиждень окупанти поводяться досить активно, постійно обстрілюють з мінометів. Місцеве населення розказує, що час між виходом боєприпасу до його вибуху складає 2-3 секунди, тобто з відстані 1-3 кілометрів ведеться обстріл, як прилеглої території до ЗАЕС, так і території міста, приватних садиб та дачних кооперативів. На жаль, серед місцевого населення вже є постраждалі. Фіксується, що у результаті обстрілів пошкоджена промислова частина об'єктів атомної станції, також можемо констатувати пошкодження інфраструктури міста", - зазначив мер Енергодара.



Дмитро Орлов повідомив, що на кілька годин місто залишилося без світла, без водозабезпечення та водовідведення. Газопостачання в Енергодарі немає майже місяць, бо окупанти не пускають ремонтні бригади на центральний газовід.

"А зараз за результатами обстрілів на межі гуманітарної катастрофи залишається місто-супутник найбільшої атомної станції Європи. Це призводить до панічних настроїв у містян та працівників станції, які починають масово виїжджати з міста. Вже приблизно половина мешканців Енергодара виїхала на підконтрольну ЗСУ територію", - розповів Орлов.

5 серпня, російські військові обстріляли ЗАЕС. Ворог влучив у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС

6 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС

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