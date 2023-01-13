Ворог обстріляв із ЗРК С-300 населені пункти Запорізької області, загинула жінка
12 січня російські війська гатили з зенітного ракетного комплексу С-300 по одному з районів Запоріжжя. Також внаслідок обстрілів у Гуляйполі загинула жінка
Про це інформує ГУНП в Запорізькій області.
"Вночі, 12 січня, міську тишу сколихнули потужні вибухи. Окупанти завдали удар по приватному сектору в одному з районів Запоріжжя. Ракета влучила в земельну ділянку на території домоволодіння", - пишуть правоохоронці.
Внаслідок влучання російських ракет Запоріжжі пошкоджено близько 20 приватних будинків.
Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ще близько 20 сусідніх осель і господарчих будівель.
Поліціянти виявили нерозірвану частину ракети С-300, уламки ракетної частини та блоку стабілізаторів.
Наслідки ударів ліквідовано.
Крім того, 12 січня у Пологівському районі. Під час обстрілу Гуляйполя в декількох домівках сталося займання. Вогонь зруйнував майно мирних жителів.
Смертельних травм зазнала 73-річна жінка.
Загалом за добу в поліції зареєстровано близько 30 повідомлень про руйнування.
"Росіяни завдали ударів по Запоріжжю, Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Новоданилівці, Новоандріївці, Дорожнянці, Полтавці, Малій Токмачці, Малинівці, Білогір'ю, Чарівному, Ольгівському, Шевченку, Щербаках, Степовому, Кам’янському", - повідомляють у пресслужбі.
Кожен факт воєнних злочинів задокументували.
- Нагадаємо, попередній великий обстріл міста російські агресори провели у ніч на 8 січня. Тоді Запоріжжя накрили касетними снарядами, пошкоджено критичну й цивільну інфраструктуру.
- Також у ніч на 12 січня росіяни вдарили по Запоріжжю, пошкодивши об'єкти інфраструктури і житлові будинки, виникла пожежа, в одному з районів виявили уламок ракети.
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