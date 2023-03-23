Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області", - пише очільник області.

У селі Чернещина Ізюмського району російські обстріли пошкодили будівлю храму, зайнялася трава на відкритій території.

У селищі Вільча та селі Вовчанські хутори Чугуївського району внаслідок ворожого вогню постраждало щонайменше чотири житлові домівки.

Унаслідок мінометних обстрілів у селі Вільхуватка Куп'янського району зруйновано приватний будинок, ще два пошкоджено.

Серед мирного населення ніхто не постраждав.

22 березня піротехніки обстежили більше ніж 5,5 га території та знешкодили 193 вибухонебезпечні предмети.