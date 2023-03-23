Ворог обстріляв Харківщину: пошкоджено храм, домівки, було загоряння на відкритих територіях
За добу 22 березня російські війська гатили у чотирьох районах по мирних населених пунктах Харківської області. Унаслідок цього пошкоджено храм, домівки, було загоряння трави
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів області", - пише очільник області.
У селі Чернещина Ізюмського району російські обстріли пошкодили будівлю храму, зайнялася трава на відкритій території.
У селищі Вільча та селі Вовчанські хутори Чугуївського району внаслідок ворожого вогню постраждало щонайменше чотири житлові домівки.
Унаслідок мінометних обстрілів у селі Вільхуватка Куп'янського району зруйновано приватний будинок, ще два пошкоджено.
Серед мирного населення ніхто не постраждав.
22 березня піротехніки обстежили більше ніж 5,5 га території та знешкодили 193 вибухонебезпечні предмети.
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