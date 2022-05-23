Таку думку він висловив в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Півдні ми бачимо скупчення техніки противника. Вони намагаються утриматись на тих позиціях, на яких вони зараз є. Ворог будує камені доти на перших лініях. Вони звільнили людей з в’язниць та примушують їх копати окопи та створювати оборонні укріплення. Далі у них в планах просування на Південь. Зробити ривок щодо об’єднання з Придністров’ям", - зауважив Костенко.

Також полковник СБУ додав, що Придністров’я теж готове до застосування своїх сил - це теж намагається показати ворог.

"Росія намагається втягнути Придністров’я у війну, робити провокації. Намагається показати, що Придністров’я теж готове до застосування своїх сил та засобів, які зараз є. Але Придністров’я може бути використане тільки у комплексі з військами РФ. Якщо Росії вдасться розвивати наступ на Півдні, я впевнений, що вони будуть використовувати десант з моря для того, щоб скувати наші сили біля Придністров’я. Росія використає цей гарнізон для провокацій, або для штурму наших кордонів", - наголосив Костенко.

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