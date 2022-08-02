Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми спостерігаємо скупчення сил та підтягування резервів на Криворізькому напрямку. Однак ми розуміємо, що це можуть бути як і хитрощі та маневри ворога, так і підготовка до наступу російської армії. Російські війська можуть спробувати прорвати нашу оборону", - розповіла Гуменюк.

Керівник пресцентру ОК "Південь" додала, що ворог періодично проводить штурмові дії.

"Також вздовж лінії зіткнення ворог намагається проводити розвідку за допомогою ДРГ. Росіяни намагаються дізнатись про наші оборонні обʼєкти та лінії фортифікаційних споруд. Час від часу проводять штурмові дії, щоб випробувати нашу оборону", - додала вона.

2 серпня американський Інститут дослідження війни повідомив, що росіяни перекидають війська з півночі Донецької області на Запоріжжя і припиняють кампанію з наступу на Слов’янськ – це, імовірно, створить можливість для ЗСУ розпочати контрнаступ на Ізюмському напрямку

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb