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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог продовжує накопичувати сили та засоби на Криворізькому напрямку, можуть бути хитрощі та маневри, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
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Ворог продовжує накопичувати сили та засоби на Криворізькому напрямку, можуть бути хитрощі та маневри, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

2 серпня, 2022 вiвторок
10:32
війна з Росією окупанти

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що окупанти продовжують накопичувати особовий склад та техніку на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми спостерігаємо скупчення сил та підтягування резервів на Криворізькому напрямку. Однак ми розуміємо, що це можуть бути як і хитрощі та маневри ворога, так і підготовка до наступу російської армії. Російські війська можуть спробувати прорвати нашу оборону", - розповіла Гуменюк.

Керівник пресцентру ОК "Південь" додала, що ворог періодично проводить штурмові дії.

"Також вздовж лінії зіткнення ворог намагається проводити розвідку за допомогою ДРГ. Росіяни намагаються дізнатись про наші оборонні обʼєкти та лінії фортифікаційних споруд. Час від часу проводять штурмові дії, щоб випробувати нашу оборону", - додала вона.

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Запоріжжя
російська армія
Кривий Ріг
Херсон
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Херсонщина
окупанти
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