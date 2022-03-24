Ворог щодня намагається хаотично обстрілювати Криворізький район, - Максим Курячий

Про це він розповів ефірі телеканалу Еспресо.TV



“На Дніпропетровщині, на щастя, все без змін. Ситуація стабільно напружена, але на 100% контролюється ОВА, ЗСУ, Національною гвардією та силами ТрО. В області проводиться постійна антидиверсійна робота. Ворога на території Дніпропетровщини як не було, так і немає.” - розповів Курячий



Курячий наголосив, що попри те, що ворог не зміг здійснити успішний наступ на територію Дніпропетровської області, відбуваються постійні обстріли об’єктів цивільної інфраструктури



“Постійно працює наша ППО. Майже щодня ворог здійснює хаотичні обстріли Криворізького району. Ці всі російські “Гради” наші військові перетворюють в брухт.", - додав Курячий



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