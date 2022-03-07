Ворог сотнями кидає прихильників "русского мира" в бій, але росіяни гинуть та дезертують, - Держспецзв'язку про втрати РФ

Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Держспецзв'язку.



"Втрати ворога зростають. Україна тримає запеклу оборону. Ворог деморалізований, та несе втрати. Ворог сотнями кидає прихильників "русского мира" в бій, росіяни гинуть та дезертують, багато з них здаються в полон українським військам.Людські та технічні втрати ворога значні, точність підрахунків ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.



Загальна кількість російських втрат:

Понад 11 000 солдатів і офіцерів

і офіцерів Танків - 285

- 285 Бойових броньованих машин - близько 1000

- близько 1000 Автомобільної техніки - 447 одиниць

- 447 одиниць Артилерійських систем - 109 одиниць

- 109 одиниць Гелікоптерів - 48

- 48 Літаків - 44