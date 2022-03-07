Ворог сотнями кидає прихильників "русского мира" в бій, але росіяни гинуть та дезертують, - Держспецзв'язку про втрати РФ
У Держспецзв'язку повідомили, що втрати російського окупаційного війська продовжують збільшуватись
Про це йдеться в офіційному Telegram-каналі Держспецзв'язку.
"Втрати ворога зростають. Україна тримає запеклу оборону. Ворог деморалізований, та несе втрати. Ворог сотнями кидає прихильників "русского мира" в бій, росіяни гинуть та дезертують, багато з них здаються в полон українським військам.Людські та технічні втрати ворога значні, точність підрахунків ускладнюється великою інтенсивністю бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Загальна кількість російських втрат:
- Понад 11 000 солдатів і офіцерів
- Танків - 285
- Бойових броньованих машин - близько 1000
- Автомобільної техніки - 447 одиниць
- Артилерійських систем - 109 одиниць
- Гелікоптерів - 48
- Літаків - 44
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
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