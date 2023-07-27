Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми зараз перебуваємо у Серебрянському лісництві, працюємо над знищенням ворога. У цьому лісництві противник нас трохи піддавлює з півночі, з боку населених пунктів Червона Діброва і Кузьмине, намагається працювати артилерією та заводити невеличкі групи піхоти. Ситуація важка, але стабільна та контрольована", - розказав офіцер Національної гвардії України.

Олександр Дорошенко додав, що ворог кожного дня працює по всьому лісу, не тільки по позиціях, а обстрілює все лісництво й артилерією, і мінометами, і танками.

"Ситуація ускладнюється декілька останніх тижнів, але ми тримаємося. Спочатку працює ворожа артилерія, якщо якісь позиції їм вдалося зайняти, то потім групи противника у 10-15 військових намагаються захоплювати наші окопи. Тут є своя специфіка, ворог достатньо близько розташований на відстані десь 50-80 метрів. Відбуваються мінування як з нашого боку, так і з боку противника, тому тут йдуть вже контактні бої", - сказав Дорошенко.